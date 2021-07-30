Гимнастка Байлз объяснила отказ стартовать на Олимпиаде стрессом

Американская гимнастка Симона Байлз отказавшаяся выступать в личных видах олимпийской программы на Играх в Токио объяснила своё решение стрессом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Я словно чувствуют окаменение и не могу синхронизировать тело с разумом. Раньше я уже испытывала это чувство. Вероятно, это вызвано стрессом, но я не уверена. Это проявляться в том, что во время упражнений не всегда получается понять — где верх, а где низ, — написала Байлз.

Кроме того она отметила, что для неё опасно теряться в пространстве и важно сосредоточиться на своём психологическом здоровье.

Как стало известно ранее, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и обозреватель RT Елена Вайцеховская заявила, что американская гимнастка Симона Байлз не смогла выступить на соревнованиях в Токио из-за запрета на ввоз в Японию запрещённого препарата «Метилфенидат», который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение.