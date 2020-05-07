Гендиректор «Самбо-70» назвал уход Трусовой от Тутберидзе предательством

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Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев считает предательством поступок российской фигуристки Александры Трусовой.

Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством, — написал Лайшев на странице своего Instagram.

По его словам, многие тренеры пытаются переманить учеников Этери Тутберидзе, завидуя ее преподавательскому таланту.

15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теперь уже бывшая наставница Трусовой Этери Тутберидзе высказалась об уходе воспитанницы в Instagram. Заслуженный тренер России в публикации отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Тутберидзе подчеркнула, что её тренерский штаб никогда не будет предлагать «более заманчивые условия» другим фигуристам и продолжит сам «создавать» и развивать спортсменов.