Гараничев стал чемпионом России в масс-старте

https://static.news.ru/photo/6b6386bc-946c-11eb-ad68-96000091f725_660.jpg Евгений Гараничев Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев одержал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. С тремя кругами штрафа он преодолел дистанцию за 43.59,0 минуты.

Серебряным призёром стал уступивший ему в финишном спурте Антон Бабиков из Башкортостана, который также промахнулся трижды и уступил 1,7 секунды. Бронзовая награда досталась Алексею Шевченко из Свердловской области (3 промаха, +3,2 секунды).

Также в шестёрку лучших сумели пробиться Кирилл Стрельцов (4 промаха, +16,8 секунд), Александр Поварницын (5 промахов, +17,4 секунды) и Максим Цветков (5 промахов, +23,1).

Как сообщал NEWS.ru, 2 апреля в Ханты-Мансийске свыше 50 ведущих российских тренеров подвели итоги сезона в Ханты-Мансийске. Они заслушали доклады старших наставников сборных команд, обсудили список кандидатов в олимпийский сезон, условия тренировок и отбора.