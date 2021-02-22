Гандболиста сборной Португалии ввели в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/6f91aa40-75de-11eb-a2d7-96000091f725_660.jpg Альфредо Кинтана Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики ввели вратаря гандбольного клуба «Порту» и сборной Португалии Альфредо Кинтану в медикаментозную кому. 22 февраля у спортсмена на тренировке остановилось сердце.

Кинтану после госпитализации подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, прибор, поддерживающий функционирование сердца и лёгких). Медики выявили, что сердце спортсмена не работало на протяжении 45 минут, сообщает португальское издание O Jogo.

Компьютерная томография показала, что у 32-летнего Кинтаны развился отёк мозга. Из-за этого врачи не могут достоверно установить наличие и характер повреждений в мозге.

Кинтана сыграл свой первый матч за национальную сборную в 2014 году. За «Порту» он выступает с 2010 года.

В сентябре 2020 года российский боец MMA Дмитрий Бикрёв в интервью NEWS.ru рассказал, что во время одной из весогонок у него едва не остановилось сердце. У спортсмена после приёма мочегонных препаратов начались судороги. Он признался, что в тот момент думал о смерти.