Чемпион Fight Nights: Однажды чуть сердце не остановилось из-за весогонки

Дмитрий Бикрёв — не только один из самых зрелищных бойцов в российском ММА, но и один из самых добрых в общении. Возможно, это является его недостатком, ведь в мире смешанных единоборств более успешны агрессоры, которые устраивают провокации и бросают вызовы. Бикрёв не такой громкий за пределами клетки, зато в ней у него всё прекрасно, он — чемпион крупнейшей российской лиги Fight Nights Global в полусреднем весе (до 77 кг). В эксклюзивном интервью NEWS.ru Дмитрий рассказал о предстоящем бое с Шамилем Амировым (25 сентября), кавказской публике, страшных весогонках и цирке, который устроили Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс.

— Вы защищаете титул чемпиона Fight Nights Global в бою с Амировым. Какой стиль у этого дагестанца? Насколько он напоминает Хабиба Нурмагомедова?

— В чём-то напоминает. Но Хабиб — уникальный товарищ, и быть похожим — не значит быть как Хабиб. Амиров пытается делать примерно то же самое, только в своей манере. Хабиб, конечно, свою борьбу очень адаптировал под ММА, у него активный контроль, он много технических действий совершает, а не просто залёживает соперника. А Амиров — не такой, он просто пытается больше находиться за спиной, такой активности у него нет.

— Как противостоять такому стилю? Когда соперник забирает спину и залёживает тебя.

— Секретов нет: надо либо вставать, либо разбивать захват, не давать фиксировать положение, и тогда борцу будет тяжело.

— Амиров с главой Fight Nights Камилом Гаджиевым — оба лакцы (один из коренных народов Северного Кавказа. — NEWS.ru). Из одного села. Не опасаетесь предвзятого судейства? Есть мнение, что Шамиль в качестве чемпиона намного выгоднее лиге, чем вы.

— Ну они же не единственные лакцы на земле. Вообще логично, что они друг за друга будут болеть, проблем с этим нет. Бояться нечего: сам Камил в клетку не выйдет и решений выносить тоже не будет, он не опускается до чёрных и грязных методов. Национальность в боях его лиги не имеет значения. А что касается выгодного чемпиона, почему ты думаешь, что Амиров выгоднее, чем я?

Михаил Климентьев/ТАСС

— Потому что аудитория у российских ММА-промоушенов в основном кавказская...

— Если бы ещё билеты были бесплатными — тогда да, на Амирова много людей пришло бы, но кавказская публика, в основном, неплатёжеспособная, и Камил это прекрасно знает. Там все по-братски хотят достать билет, и никто не хочет за него платить. Для Камила, наоборот, я выгоднее, потому что на меня ходит народ, который готов платить за шоу.

— Вы сказали, что Гаджиев — порядочный человек и не будет вмешиваться в решения судей. Есть в России ещё одна лига — Absolute Championship Akhmat (ACA), президент которой вмешивается в судейские решения и отменяет их. Что думаете о такой практике? В вашей карьере было что-то подобное?

— В моей карьере никогда такого не было. Давайте возьмём флагман ММА — лигу UFC. Её глава Дэйна Уайт — неформальный лидер ММА во всём мире, его слова — это мини-законы. В России все хотят быть похожими на UFC, а где-то даже и переплюнуть, но Уайт никогда не позволял себе того, что Майрбек Хасиев в ACA. Если в UFC случилось спорное решение, а там очень много спорных решений, то Дэйна выходит в клетку, жмёт руки выигравшему и проигравшему, а потом на пресс-конференции или в соцсетях рассказывает, что думает. Может идти речь о реванше, но никогда Дэйна не отменял результат боя. К радикальным мерам он не прибегает. Но ACA — это кавказский менталитет, горячие и необдуманные решения там имеют место быть.

— Согласны, что это бьёт по репутации всего российского ММА?

— Да, согласен полностью. Рады такому решению могут быть только болельщики проигравшего, на чью сторону встаёт Хасиев. Но все понимают, для чего это делается, это хайп. Сегодня он говорит, что отменит результат, завтра говорит, что высказал лишь своё мнение, а через два дня международная атлетическая комиссия с судьями выносит вердикт, что результат нужно оставить в силе. В итоге об этой истории все говорили целую неделю. В плане медийности ACA набрали очень много очков, это сработало.

— Как бы вы отреагировали, если бы вас так лишили победы?

— Так же как и Эдик Вартанян: тихо спокойно сказал бы, что есть мнение Майрбека, а есть мнение судей, которые считают, что я выиграл бой. Я согласен с судьями.

— Вам сейчас предстоит весогонка. Как планируете её осуществлять? Способы-то разные существуют.

— Какие разные? Пойти к врачу и отпилить себе руку?

— Нет, ну кто-то с помощью сауны вес гоняет, кто-то на жёсткую водную диету садится, кто-то одевает на себя костюм из целлофана и бегает...

— Суть везде одна и та же: выгнать из себя всю воду, встать на весы, зафиксировать вес и после этого сразу восстановиться. Я гоняю на водной диете, ванна мне не заходит. Ещё сауну использую, в идеале инфракрасную, потому что она полегче, в ней лучше дышится, и «мотор» не сильно разгоняется. Всё стандартно. По поводу бега: как-то раз я был свидетелем того, как Стас Клыбик гонял вес с помощью бега, в горы бегал, на тренажёре бегал. Слава богу, что он вообще жив остался, на него было больно смотреть.

Алексей Никольский/РИА Новости

— А у вас в жизни были весогонки, когда вам за собственную жизнь стало страшно?

— Такое, наверное, у каждого бойца было. У меня перед боем с Сарнавским была дичь полная. Я получил травму и вместо того, чтобы вес гонять, ездил по врачам. В итоге вес у меня просто встал: я заходил в сауну и даже не потел, просто нагревался до ужасного состояния и чувствовал себя очень плохо. В итоге впервые в жизни, чтобы скинуть пару килограммов, пришлось пить мочегонку. Согнал вес, потом сел обедать, и у меня начало сводить всё тело. У меня такого никогда не было, сводило всё: спину, руки, пальцы. Я лёг и реально думал, что отъеду. Когда все мышцы сводит, то возникает мысль: сердце-то тоже мышца. Как бы она клином не встала, ничего уже не поможет.

— Тут очень легко панику словить!

— Не то что бы я запаниковал, всё-таки успел выпить таблетки: ношпу, анальгин, они через какое-то время подействовали. Но это была жесть.

— Смотрели бой Харитонова с Уильямсом? Что думаете?

— Нет, конечно! Есть поп-ММА, всякие трэш-бои, битва за хайп, а это был поп-бокс. Смотришь на этот цирк и удивляешься: как к этому может быть столько внимания: президент Федерации бокса России приходит, награждает... Ребят, ну это же несерьёзно. Мне кажется, публика этим уже наелась. В каждом бою должна быть нормальная история, настоящая.

— Какие у вас планы? У вас же последний бой по контракту с Fight Nights Global?

— Сначала нужно выиграть 25 сентября бой, а потом уже думать. Мне нравится в Fight Nights, я тут очень давно выступаю и хотел бы остаться. У меня дружеские отношения с Камилом. Планы у меня есть, но пока кричать о них рано. Проведём бой с Амировым, а потом надо будет встретиться с Камилом, менеджерами и всё обсудить.