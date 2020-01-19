https://static.news.ru/photo/21747194-3ac5-11ea-bdc1-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Французский биатлонист стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фуркад преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 26,8 секунды, пройдя без промахов четыре огневых рубежа. Второе место занял ещё один французский спортсмен Кентен Фийон Майе (+17,6; 1), третьим стал Ветле Шоста Кристиансен (+46,0; 1).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2). Евгений Гараничев финишировал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев – 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов – 38-м (+3.16,6; 4).

Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место. Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, писал NEWS.ru.