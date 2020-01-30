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10-кратная чемпионка Франции по фигурному катанию Сара Абитболь призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны экс-тренера Жиля Бейера.

Ситуация продолжалась с 1990 по 1992 год, когда ей ещё не было 18, сообщает издание L’Equipe.

Помимо медалистки чемпионатов мира и Европы ещё три спортсменки обвинили своих наставников в изнасилованиях. Ими стали Элен Годар, которая подвергалась насилию также со стороны Бейера в конце 1970-х, когда ей было только 13 лет. Кроме того, Годар заявила, что другой специалист, Жан-Ролан Ракл, также неоднократно насиловал её. Беатрис Дюмор и Энн Бруно признались, что бывший тренер Мишель Лотц неоднократно подвергал их сексуальному контакту в 1980-х, когда им не было 18 лет.

Сам Бейер отказался комментировать заявления фигуристок.

В период с 2014 по 2018 год он работал во Французской федерации ледовых видов спорта.