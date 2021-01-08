Финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву

https://static.news.ru/photo/c3851350-534a-11eb-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Александр Коган Фото: Александр Вильф/РИА Нвоости

Финал Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет перенесён из Великого Новгорода в Москву. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган. С чем связаны эти изменения, он не уточнил.

Финал Кубка России будет перенесён в Москву, — сообщил РИА Новости Коган.

По его словам, сроки проведения финала будут также изменены.

Изначально финал Кубка России по фигурному катанию планировался в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля.

Как писал NEWS.ru, меньше чем за двое суток до старта Кубка России по фигурному катанию стало известно, что принять участие в турнире не смогут почти все лидеры сборной, причём некоторые из них — по причине положительного теста на COVID-19. То, что в пятом этапе Кубка России не смогут принять участие танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивный дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также Евгения Медведева, было известно заранее. Но 3 декабря список значительно обновился — Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пополнили лазарет фигуристов. Что важно, в группе «новичков» как минимум у двоих фигуристов — Туктамышевой и Алиева — положительный тест на коронавирус.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила провести на территории РФ чемпионат мира по фигурному катанию. Мировое первенство было запланировано в Стокгольме на 22–28 марта 2021 года. На фоне пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила до конца сезона-2020/21 все соревнования. По словам Тарасовой, чемпионат мира можно провести в России. Она уверена — ситуация с коронавирусом «никак не повлияет на это».