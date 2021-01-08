Тарасова предложила провести в России чемпионат мира по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/6e507aba-5268-11eb-b80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила провести на территории РФ чемпионат мира по фигурному катанию.

Мировое первенство было запланировано в Стокгольме на 22–28 марта 2021 года. На фоне пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила до конца сезона-2020/21 все соревнования.

По словам Тарасовой, чемпионат мира можно провести в России, передаёт Sport24. Она уверена — ситуация с коронавирусом «никак не повлияет на это». Тарасова также подчеркнула, что никто лучше России не устроит подобные соревнования.

Я предлагаю провести чемпионат мира по фигурному катанию в России. Мы умеем проводить соревнования как никто, — заявила тренер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в конце декабря российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова временно приостановила работу из-за проблем со здоровьем. Она приняла решение отказаться от поездки на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, где должна была комментировать соревнования.