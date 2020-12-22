Татьяна Тарасова прервала работу из-за проблем со здоровьем

https://static.news.ru/photo/c60f2abc-4462-11eb-adfd-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова временно приостановила работу из-за проблем со здоровьем. Она приняла решение отказаться от поездки на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, где она должна была комментировать соревнования.

Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду, — приводит её слова ТАСС.

Тарасова добавила, что хотела бы иногда комментировать спортивные мероприятия из дома, если ей помогут настроить соответствующее оборудование.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске 24–26 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 73-летний тренер приехала на съёмки шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле. Всему виной сильные боли в спине, из-за которых Тарасова вынуждена ограничивать свои передвижения. Во время длительных съёмок на малой арене «Лужников» её вывозят за стол жюри, а после окончания съёмок спускают обратно.

Несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, Татьяна Анатольевна не пропускает съёмочные дни, она участвует в каждой записи программы.