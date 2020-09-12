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РК «Фили» разгромил РК «Спартак» в московском дерби

18:35, 13 сентября 2020
Фото: spartak_rugby/instagram.com

Московский регбийный клуб «Фили» провёл второй матч в Федеральной лиге (третий дивизион чемпионата России с участием любительских команд) против «Спартака» из Москвы.

Встреча завершилась с разгромным счётом 60:5 (45:0) в пользу «Филей».

Таким образом, после двух туров «Фили» занимает первое место в турнирной таблице.

Регбийный клуб «Фили» в этом году начал своё возрождение при поддержке Федерации регби России.

«Фили» — один из старейших и титулованных регбийных клубов страны, был основан в 1967 году, становился пятикратным чемпионом СССР.

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