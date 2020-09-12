РК «Фили» разгромил РК «Спартак» в московском дерби

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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала, почему ушла от Андрея Филатова, с которым ранее стояла в паре.

Я до этого каталась три года со своим партнёром Никитой Назаровым. Так сложились жизненные обстоятельства, что нам пришлось расстаться. Это было обоюдное решение. Я решила продолжать карьеру и встала в...