РК «Фили» разгромил РК «Спартак» в московском дерби

Московский регбийный клуб «Фили» провёл второй матч в Федеральной лиге (третий дивизион чемпионата России с участием любительских команд) против «Спартака» из Москвы.
Встреча завершилась с разгромным счётом 60:5 (45:0) в пользу «Филей».
Таким образом, после двух туров «Фили» занимает первое место в турнирной таблице.
Регбийный клуб «Фили» в этом году начал своё возрождение при поддержке Федерации регби России.
«Фили» — один из старейших и титулованных регбийных клубов страны, был основан в 1967 году, становился пятикратным чемпионом СССР.
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