Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в одиночном разряде заявила, что операция прошла успешно.
Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Впереди ещё реабилитация, — написала спортсменка в Instagram.
Говоря о причинах, по которым она попала на операционный стол, Сотникова заявила, что немного переработала.
Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писалNEWS.ru.
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