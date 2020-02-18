Аделина Сотникова Аделина Сотникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в одиночном разряде заявила, что операция прошла успешно.

Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Впереди ещё реабилитация, — написала спортсменка в Instagram.

Говоря о причинах, по которым она попала на операционный стол, Сотникова заявила, что немного переработала.

Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писалNEWS.ru.

 

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