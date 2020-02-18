https://static.news.ru/photo/c527bc4c-52ee-11ea-a8d1-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в одиночном разряде заявила, что операция прошла успешно.

Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Впереди ещё реабилитация, — написала спортсменка в Instagram.

Говоря о причинах, по которым она попала на операционный стол, Сотникова заявила, что немного переработала.

Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писалNEWS.ru.