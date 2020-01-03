Выступавшая в танцах на льду Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала о главном даре тренера Татьяны Тарасовой и объяснила, почему считает её самым важным человеком в своей спортивной жизни.
В интервью ТАСС спортсменка
С первых шагов нашей с ней работы она абсолютно точно знала, что мы будем выигрывать. Как она это поняла — я не знаю, потому что мы ничего тогда ещё не умели. И этот её дар увидеть чемпиона — самый главный для тренера; чтобы не тратить себя на тех, из кого ничего не выйдет, она работала с теми, кто может стать чемпионом, — рассказала Бестемьянова.
Пара Бестемьянова и Букин выиграла Олимпийские игры в 1988 году. Помимо этого, они четыре раза брали золото чемпионатов мира и пять раз выигрывали на чемпионатах Европы.
В воскресенье мэтр отечественного спорта Татьяна Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Заслуженный тренер СССР вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль.
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