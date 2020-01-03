https://static.news.ru/photo/49054d42-304c-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова и Татьяна Тарасова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Выступавшая в танцах на льду Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала о главном даре тренера Татьяны Тарасовой и объяснила, почему считает её самым важным человеком в своей спортивной жизни.

В интервью ТАСС спортсменка пояснила , что в паре с Андреем Букиным Тарасова была их бессменным тренером на протяжении всей карьеры. При этом, по словам Бестемьяновой, именно легенда советского и российского фигурного катания разглядела то, что с Букиным их пара может достичь высоких результатов.

С первых шагов нашей с ней работы она абсолютно точно знала, что мы будем выигрывать. Как она это поняла — я не знаю, потому что мы ничего тогда ещё не умели. И этот её дар увидеть чемпиона — самый главный для тренера; чтобы не тратить себя на тех, из кого ничего не выйдет, она работала с теми, кто может стать чемпионом, — рассказала Бестемьянова.

Пара Бестемьянова и Букин выиграла Олимпийские игры в 1988 году. Помимо этого, они четыре раза брали золото чемпионатов мира и пять раз выигрывали на чемпионатах Европы.

В воскресенье мэтр отечественного спорта Татьяна Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Заслуженный тренер СССР вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль.