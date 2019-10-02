Фото: Сергей Булкин/News.ru

Иранское телевидение во время трансляции женских соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящего в катарской Дохе, замазывает открытые части тела спортсменок чёрным цветом.

Фрагмент трансляции опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни. Ранее сообщалось, что легкоатлеткам не понравилось нововведение чемпионата мира в Дохе, где спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов, писал News.ru.