Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что призёр чемпионатов мира Михаил Коляда пропустит соревнования.
Призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения, — говорится в сообщении.
В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита.
Ранее бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт приостановил выступления из-за рекомендации врачей, писал News.ru.
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