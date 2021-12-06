18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

«Это дешёвая и мелкая зависть»: Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе

Директор «Самбо-70» Лайшев заявил, что Рудковская завидует Тутберидзе
18:01, 06 декабря 2021
«Это дешёвая и мелкая зависть»: Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что продюсер Яна Рудковская завидует тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он предложил продюсеру сначала добиться тех же результатов, что и Тутберидзе, а затем уже критиковать. Его слова передаёт Sport24.

Ранее Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. Она считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок. 

Это просто дешевая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про нее. Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать, — сказал Лайшев.

Также сообщалось, что Яна Рудковская раскрыла неизвестные ранее подробности ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Также она выказалась о возвращении фигуристки к тренеру Этери Тутберидзе

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео