«Это дешёвая и мелкая зависть»: Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что продюсер Яна Рудковская завидует тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он предложил продюсеру сначала добиться тех же результатов, что и Тутберидзе, а затем уже критиковать. Его слова передаёт Sport24.

Ранее Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. Она считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок.

Это просто дешевая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про нее. Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать, — сказал Лайшев.

Также сообщалось, что Яна Рудковская раскрыла неизвестные ранее подробности ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Также она выказалась о возвращении фигуристки к тренеру Этери Тутберидзе