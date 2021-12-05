Рудковская раскрыла подробности ухода Трусовой к Плющенко

Яна Рудковская раскрыла неизвестные ранее подробности ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Также она выказалась о возвращении фигуристки к тренеру Этери Тутберидзе, сообщает РЕН ТВ.

Поводом для откровений послужили неприятные для Рудковской слова Татьяны Тарасовой в адрес её семьи. Заслуженный тренер по фигурному катанию в одной из программ заявила, что Рудковская «много чего» испортила своему мужу. В ответ продюсер заявила, что Трусова в прошлом сезоне всё равно бы ушла от Тутберизе. И если бы не к Плющенко, то к любому другому тренеру.

Татьяне Анатольевне этого ли не знать. Тут прям лукавство. Не моя тайна, так что не могу говорить, к каким, но это несколько человек, которых они рассматривали. Если бы её не взял Евгений, то у неё было несколько запасных вариантов. Значит, ушла бы к другому тренеру. Тарасова в курсе, к кому она должна была перейти, если не к Евгению, — заявила Рудковская.

Продюсер добавила, что Трусову к Плющенко привели родители фигуристки. И за это время она стала бронзовым призёром чемпионата России и призёром чемпионата мира, что считается заслуженными наградами спортсменки. Рудковская отметила, что Трусова — «пахарь» на тренировках, но у неё сложный характер и она не приемлет советов.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что решение Александры Трусовой покинуть группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года было обусловлено её стремлением «ставить рекорды». В то же время прославленная спортсменка заявила, что молодая фигуристка правильно поступила, когда ушла из команды Евгения Плющенко и вернулась к своей бывшей наставнице.