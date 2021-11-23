Бестемьянова объяснила, почему Трусова уходила от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что решение Александры Трусовой покинуть группу Этери Тутберидзе в мае 2020 года было обусловлено её стремлением «ставить рекорды». В то же время прославленная спортсменка заявила, что молодая фигуристка правильно поступила, когда ушла из команды Евгения Плющенко и вернулась к своей бывшей наставнице. Её слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Я вообще не поняла, почему Косторная уходила от Тутберидзе. Почему уходила Трусова, было понятно: она хотела ставить рекорды. Саша хотела прыгать по пять-шесть четверных в программе, а мудрый тренер Тутберидзе не давала ей этого делать. Этери хотела, чтобы Саша чисто катала программу, и это был конфликт, — сказала Бестемьянова.

При этом она назвала «полезным» возвращение Трусовой к Тутберидзе. По словам Бестемьяновой, в её возрасте Александре не стоит экспериментировать, особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине.

Не думаю, что Саша Трусова считает уход от Тутберидзе ошибкой. В конце концов она стала призёром чемпионата мира. Какая тут ошибка? — заключила Бестемьянова.

В мае 2020 года Трусова приняла решение покинуть группу Тутберидзе и начать сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Под его руководством она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме. Однако впоследствии вернулась к Этери Георгиевне.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей.