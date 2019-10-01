https://static.news.ru/photo/90b7da74-e44d-11e9-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании российский фигурист Александр Энберт заявил, что не заканчивает карьеру, а только временно приостанавливает её.

На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности. С Наташей мы остаемся парой и на данный момент вместе приостанавливаем спортивную деятельность, потому что Наталья без меня не может ее вести, — сказал Энберт РИА Новости.

Спортсмен отметил, что будет консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо. Вместе с партнершей Натальей Забиякой Энберт будет думать, как проводить дальнейшие тренировочные занятия, когда они будут возможны.

Любые наши тренировки будут проходить после более подробной рекомендации врачей. Естественно, Наташа меня поддерживает, и она будет поддерживать форму, — добавил Энберт.

Ранее Федерации фигурного катания на коньках России сделала заявление, что Энберт приостановил выступления из-за рекомендации врачей, писал News.ru.