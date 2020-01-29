Единая лига ВТБ опубликовала составы команд на Матч звёзд-2020.
Итоговый состав каждого коллектива будет состоять из 12 баскетболистов.
За российскую команду выступит единственный баскетболист «Химок» Алексей Швед, по двое игроков «Пармы» и ЦСКА.
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Противостоять звёздам из России будут Майк Джеймс, играющий за «армейцев», два химчанина и игроки казанского УНИКСа.
Баскетбольный клуб УНИКС приобрел американского лёгкого форварда Элджина Кука, ранее писал NEWS.ru.
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