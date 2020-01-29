Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Американская модель Кински Волански почтила память погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта в откровенном купальнике с плакатом «RIP Kobe».

Фитнес-блогер выбежала в таком виде на трассу в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге. Такая акция модели привела в ярость болельщиков, которые заявили, что она «превратила...