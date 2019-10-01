Сборная России по регби 27 августа провела товарищеский матч со старейшим клубом Европы английским «Джерси Редс» в рамках подготовки к Кубку мира, который стартует 20 сентября. Россияне на стадионе «Слава» в Москве уступили со счётом 22:35. «Джерси» выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд чемпионата. News.ru собрал самые яркие моменты прошедшей игры.