Драчёв рассказал, кто из россиян может бороться за медали ЧМ по биатлону

https://static.news.ru/photo/52b7aa42-5b20-11eb-93e2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: vk.com/svetlana_mironova_official_group

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР), обладатель Кубка мира Владимир Драчёв рассказал, на кого в нынешней сборной России он рассчитывает на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в феврале в словенской Поклюке.

У Мироновой в каждой гонке будут огромные шансы на попадание как минимум в шестёрку. Глядя на её уверенность, хороший ход, качественную, хоть и не всегда надёжную стрельбу, начинаешь верить в неё. В Оберхофе всегда стрелять сложно, а в Поклюке стрелять будет проще, потому что подход к рубежу со спуска. Думаю, что можно надеяться на хорошее выступление Мироновой, — рассказал Драчёв NEWS.ru.

Также бывший биатлонист отметил, что шансы на медали в личных гонках имеют Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а российская команда должна бороться за награды в каждой из четырёх эстафет.

Полностью интервью с Драчёвым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».