https://static.news.ru/photo/d3594edc-3ae5-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв провёл рабочую встречу с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином во время пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Обсуждали вопросы совместной работы с СБР, взаимодействие WADA и РУСАДА, участие нашей команды на чемпионате мира! И, конечно, дальнейший алгоритм действий по ожидаемым решениям судов, — написал Драчёв на своей странице в Instagram.

Сборная России по биатлону выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля, под своим флагом.

Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Фиалкова стала второй. Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место. Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, писал NEWS.ru.