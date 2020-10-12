Дохейтились: Леброн и «Лос-Анджелес Лейкерс» утёрли нос критикам

В ночь с воскресенья на понедельник в «пузыре» стадиона AdventHealth Arena в Орландо «Лос-Анджелес Лейкерс» в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 (4:2 в серии). Для «жёлто-фиолетовых» эта победа стала первой спустя десять лет застоя и шести сезонов без участия в плей-офф турнира лучшей игры с мячом. NEWS.ru рассказывает, как это было.

Пузырь успеха

Признаться, это был самый тяжёлый год, наполненный трагедиями и разобщённостью, который начался в китайском отеле в условиях геополитической вражды, а завершился на пустой арене теперь уже самого известного «пузыря» в мире. Но несмотря ни на что «Лейкерс» удалось совершить то, к чему они шли целых десять лет, во многом благодаря Леброну Джеймсу, который за эти 12 месяцев подвергся настоящей травле со стороны своих же болельщиков. Интересно, что теперь они будут говорить. Это был самый тяжёлый год ещё и потому, что весь мир столкнулся с непредвиденным — коронавирусной пандемией, заставившей всех закрыться дома. НБА выбрала путь наибольшего сопротивления и приостановила сезон более чем на четыре месяца, чтобы найти силы для полноценного завершения чемпионата. И руководству это удалось. Всех участников в июле закрыли на изолированном участке Диснейленда лиги за пределами Орландо, штата Флорида.

Неважно, где это произойдёт, если вы выиграете чемпионат. Когда вы дойдёте до этого момента, для баскетболиста станет одним из величайших ощущений в мире — иметь возможность побеждать на самом высоком уровне, — сказал Джеймс с победной сигарой в правой руке вскоре после того, как покинул корт, покрытый конфетти.

Весьма скромно, учитывая, что в свои 35 он стал самым ценным игроком финала (в четвёртый раз за баскетбольную карьеру), в последнем матче оформил трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В серии в среднем он набирал 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи при 59 процентах попаданий с игры.

Хейт болельщиков

Даже несмотря на то что от игры к игре Джеймс умудрялся удивлять своей работой, болельщики регулярно его критиковали. Причиной стала предсезонная поездка в Китай на две игры против «Нетс», превратившаяся в международный инцидент. Тогда Дэрил Мори, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс», написал на своей странице в Twitter о своей поддержке продемократических протестующих в Гонконге, тем самым разозлив правительство Китая. В ответ на это, вернувшись в Штаты, Джеймс раскритиковал Мори за то, что он «дезинформирован или не совсем осведомлён о ситуации». И вот тут начался хаос — болельщики писали гневные сообщения, что игрок принижает важность свободы слова. И если бы они на этом остановились, то вопросов бы не возникало. Но доходило даже до того, что фанаты смеялись над залысинами баскетболиста и требовали побриться налысо.

RIP Коби и спорт в мире

И только травля, казалось, вошла в статическое состояние, а Леброн уже практически перестал реагировать на выпады фанатов, как случилось непоправимое: 26 января бывший игрок «Лейкерс» и друг Джеймса Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной были среди девяти человек, погибших в результате крушения вертолёта под Лос-Анджелесом. Это стало второй волной удара для звезды «озёрных» и первой для Роба Пелинки, генерального менеджера команды, который являлся одним из ближайших друзей погибшего.

Коби Брайант Elmar Kremser/Global Look Press

Оправиться от этого немного помогла всемирная пандемия, которая наступила спустя практически три недели после гибели легенды. Баскетбольный сезон объявляют приостановленным на неопределённый срок. И пока перерыву не было видно конца и края, Америка погрязла в протестах против жестокости полиции и расовой несправедливости. Многие игроки реагировали на происходящее через свои социальные сети, привлекая всё больше и больше людей к этим проблемам. Некоторые из них даже призывали признать сезон НБА досрочно завершённым, чтобы не отвлекать внимание от действительно важных проблем. Только не «Лейкерс». Тот самый Леброн был одним из тех, кто требовал продолжить битву, но активно распространял свою позицию о полицейском беспределе (за что всё равно получал оскорбительные сообщения).

Не доиграть сезон могли только по одной причине — апокалипсис. Всё остальное для руководства лиги было не так важно. Каждый понимал, что случится, если досрочно завершат сезон. Каждый понимал, сколько будет потерь. И каждый также понимал, что недоигровка сулит возможный экономический крах НБА. Так что возвращение на площадку было очевидным. Это был лишь вопрос времени. И оно наступило 30 июля. Для кого-то сезон продолжился не так долго, но для «Лейкерс» стал точно лучшим.

Это нечто большее, чем просто униформа, — сказал лидер команды.

Вся финальная часть для команды прошла в чёрной форме, разработанной при участии Брайанта, как дань памяти.

Битва за Лос-Анджелес

Понятно, что ненавистники «Лейкерс» не устанут линчевать клуб, но никто не отменяет того факта, что все команды находились в равных условиях, а «жёлтые» действительно оказались краше всех. Все их победы были по-настоящему уникальны — взять хотя бы покорение «Милуоки Бакс», у которых был лучший результат в регулярном сезоне лиги, и форварда «оленей» Янниса Антетокунмпо, который не просто обыграл Джеймса, но и выиграл вторую подряд награду самого ценного игрока НБА. Или матч против «Хьюстон Рокетс», где «ракеты» в тяжелейшей борьбе полуфинала Западной конференции уступили «Лейкерс», где Леброн снова был лучшим, а болельщики всё ещё были им недовольны. Или тот же «Лос-Анджелес Клипперс», который доставлял неудобства. При этом весь чемпионат «Лейкерс» воспринимали «Клипперс» как какой-то неуместный фоновый шум. Все эти показушные щиты в стиле «Наш путь в Лос-Анджелесе» не волновало «жёлтых», но или же клуб отлично маскировал своё недовольство. В любом случае битва за город осталась за командой Фрэнка Вогеля.

Это больше, чем просто финал

Пройдя через огонь и воду, через различные гневные высказывания в Twitter Леброна, непризнание его болельщиками, «Лейкерс»-таки добились своего. Но анализируя путь победителей в этом сезоне, становится ясно одно — «Лейкерс» не были доминирующей и уверенной командой. Они не показывали суперкласс в трёхочковых бросках, реализовав только 34,9% (что стало для них 21-м местом в лиге).

При этом клуб «Лейкерс» практически налегке добрался до финала, где его ждал «Майами», настроенный максимально решительно. И у «Хит» действительно был шанс, очень даже неплохой, но у них не было главной доминирующей силы — Джеймса и Энтони Дэвиса (в шестом матче набрал 19 очков, совершил 15 подборов).

Чистый перезапуск «Лейкерс» благодаря Королю. И дань памяти Брайанту

До того, как Джеймс подписал контракт в качестве свободного агента в 2018 году, команда, объективно говоря, была в плохой форме, не попадая в плей-офф на протяжении пяти сезонов. Но Леброна тянуло к городу и команде. После перехода король пообещал вернуть былое величие «озёрным». И он это сделал. Правда спустя год, ведь в марте 2019 года, как мы помним, «Лейкерс» в шестой раз досрочно завершили сезон.

Я думаю, что шанс создать команду вокруг одного из величайших игроков и лидеров, когда-либо игравших, выпадает не так часто, — сказал генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

При этом в то же самое время все переживали по поводу его выносливости. Казалось, травма, из-за которой Джеймс пропустил довольно много игр, не вернёт его к прежним игровым кондициям.

В это воскресенье Джеймс вышел на первое место. После сезона, полного суматохи и перемен.

Принимая чемпионский трофей, совладелец команды Джинни Басс напомнила фанатам об эмоциональных взлётах и ​​падениях 2020 года, включая крушение вертолета 26 января, в результате которого погибла икона баскетбола и любимый Коби Брайант.

Пусть этот трофей станет напоминанием о том, что, когда мы собираемся вместе и верим друг в друга, могут случиться невероятные вещи, — сказала Басс ESPN во время презентации трофея.

Дэвис, товарищ Брайанта по олимпийской команде 2012 года, сказал, что душераздирающая авария тяжело сказывалась на команде в течение нескольких месяцев.

С тех пор как произошла трагедия, всё, что мы хотели, — это сделать это за него и не подвести его. Я знаю, что он смотрит на нас свысока, гордится нами, я знаю, Ванесса (вдова) гордится нами, — цитирует Дэвиса ESPN.

Хлёстче всех, как обычно, после победы высказался Леброн. Он подчеркнул выполнение своего обещания, а также обратился к фанатам с требованиями уважения к себе и команде.

Для меня многое значит — представлять этот клуб. Я обещал Джинни Басс, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться. Я невероятно счастлив быть частью этого великого клуба. Спасибо тренерскому штабу, партнерам по команде и всем, кто здесь сейчас находится. Мы заслужили уважение. Роб Пелинка заслужил, Фрэнк Вогель, клуб, болельщики, и я тоже, чёрт возьми, заслужил уважение, — цитирует Леброна Bleacher Report.

И здесь спорить сложно. Леброн Джеймс, чёрт возьми, заслужил уважения.