Дохейтились: Леброн и «Лос-Анджелес Лейкерс» утёрли нос критикам

Признаться, это был самый тяжёлый год, наполненный трагедиями и разобщённостью, который начался в китайском отеле в условиях геополитической вражды, а завершился на пустой арене теперь уже самого известного «пузыря» в мире. Но несмотря ни на что «Лейкерс» удалось совершить то, к чему они шли целых десять лет, во многом благодаря Леброну Джеймсу, который за эти 12 месяцев подвергся настоящей травле со стороны своих же болельщиков. Интересно, что теперь они будут говорить. Это был самый тяжёлый год ещё и потому, что весь мир столкнулся с непредвиденным — коронавирусной пандемией, заставившей всех закрыться дома. НБА выбрала путь наибольшего сопротивления и приостановила сезон более чем на четыре месяца, чтобы найти силы для полноценного завершения чемпионата. И руководству это удалось. Всех участников в июле закрыли на изолированном участке Диснейленда лиги за пределами Орландо, штата Флорида.

Весьма скромно, учитывая, что в свои 35 он стал самым ценным игроком финала (в четвёртый раз за баскетбольную карьеру), в последнем матче оформил трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В серии в среднем он набирал 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи при 59 процентах попаданий с игры.

Даже несмотря на то что от игры к игре Джеймс умудрялся удивлять своей работой, болельщики регулярно его критиковали. Причиной стала предсезонная поездка в Китай на две игры против «Нетс», превратившаяся в международный инцидент. Тогда Дэрил Мори, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс», написал на своей странице в Twitter о своей поддержке продемократических протестующих в Гонконге, тем самым разозлив правительство Китая. В ответ на это, вернувшись в Штаты, Джеймс раскритиковал Мори за то, что он «дезинформирован или не совсем осведомлён о ситуации». И вот тут начался хаос — болельщики писали гневные сообщения, что игрок принижает важность свободы слова. И если бы они на этом остановились, то вопросов бы не возникало. Но доходило даже до того, что фанаты смеялись над залысинами баскетболиста и требовали побриться налысо.

И только травля, казалось, вошла в статическое состояние, а Леброн уже практически перестал реагировать на выпады фанатов, как случилось непоправимое: 26 января бывший игрок «Лейкерс» и друг Джеймса Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джианной были среди девяти человек, погибших в результате крушения вертолёта под Лос-Анджелесом. Это стало второй волной удара для звезды «озёрных» и первой для Роба Пелинки, генерального менеджера команды, который являлся одним из ближайших друзей погибшего.

Оправиться от этого немного помогла всемирная пандемия, которая наступила спустя практически три недели после гибели легенды. Баскетбольный сезон объявляют приостановленным на неопределённый срок. И пока перерыву не было видно конца и края, Америка погрязла в протестах против жестокости полиции и расовой несправедливости. Многие игроки реагировали на происходящее через свои социальные сети, привлекая всё больше и больше людей к этим проблемам. Некоторые из них даже призывали признать сезон НБА досрочно завершённым, чтобы не отвлекать внимание от действительно важных проблем. Только не «Лейкерс». Тот самый Леброн был одним из тех, кто требовал продолжить битву, но активно распространял свою позицию о полицейском беспределе (за что всё равно получал оскорбительные сообщения).

Не доиграть сезон могли только по одной причине — апокалипсис. Всё остальное для руководства лиги было не так важно. Каждый понимал, что случится, если досрочно завершат сезон. Каждый понимал, сколько будет потерь. И каждый также понимал, что недоигровка сулит возможный экономический крах НБА. Так что возвращение на площадку было очевидным. Это был лишь вопрос времени. И оно наступило 30 июля. Для кого-то сезон продолжился не так долго, но для «Лейкерс» стал точно лучшим.

Вся финальная часть для команды прошла в чёрной форме, разработанной при участии Брайанта, как дань памяти.

Понятно, что ненавистники «Лейкерс» не устанут линчевать клуб, но никто не отменяет того факта, что все команды находились в равных условиях, а «жёлтые» действительно оказались краше всех. Все их победы были по-настоящему уникальны — взять хотя бы покорение «Милуоки Бакс», у которых был лучший результат в регулярном сезоне лиги, и форварда «оленей» Янниса Антетокунмпо, который не просто обыграл Джеймса, но и выиграл вторую подряд награду самого ценного игрока НБА. Или матч против «Хьюстон Рокетс», где «ракеты» в тяжелейшей борьбе полуфинала Западной конференции уступили «Лейкерс», где Леброн снова был лучшим, а болельщики всё ещё были им недовольны. Или тот же «Лос-Анджелес Клипперс», который доставлял неудобства. При этом весь чемпионат «Лейкерс» воспринимали «Клипперс» как какой-то неуместный фоновый шум. Все эти показушные щиты в стиле «Наш путь в Лос-Анджелесе» не волновало «жёлтых», но или же клуб отлично маскировал своё недовольство. В любом случае битва за город осталась за командой Фрэнка Вогеля.

Пройдя через огонь и воду, через различные гневные высказывания в Twitter Леброна, непризнание его болельщиками, «Лейкерс»-таки добились своего. Но анализируя путь победителей в этом сезоне, становится ясно одно — «Лейкерс» не были доминирующей и уверенной командой. Они не показывали суперкласс в трёхочковых бросках, реализовав только 34,9% (что стало для них 21-м местом в лиге).

При этом клуб «Лейкерс» практически налегке добрался до финала, где его ждал «Майами», настроенный максимально решительно. И у «Хит» действительно был шанс, очень даже неплохой, но у них не было главной доминирующей силы — Джеймса и Энтони Дэвиса (в шестом матче набрал 19 очков, совершил 15 подборов).