Дочь министра обороны РФ стала новым президентом Федерации триатлона России

5 декабря прошли выборы президента Федерации триатлона России (ФТР). Новым главой ФТР стала Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Её кандидатуру выдвинул теперь уже бывший президент федерации Пётр Иванов, который 30 ноября возглавил Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА),
Шойгу была единственным кандидатом. Выборы прошли в офисе Олимпийского комитета России (ОКР). Новый президент пообещала «сделать максимальное количество благих дел» на новом посту.
Ксении Шойгу 29 лет, она работает советником заместителя председателя правления Газпромбанка. Также она является руководителем организации «Лига героев», которая устраивает массовые спортивные мероприятия.
30 ноября в Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации биатлона города Москвы, по итогам которой новым главой организации был избран вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), судья международной категории Иван Мелихов, сообщал NEWS.ru. Предыдущий руководитель организации, экс-чемпион мира Сергей Рожков не выставлял свою кандидатуру в связи с тем, что решил сосредоточиться на работе в Общественной палате Подмосковья.