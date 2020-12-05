Дочь министра обороны РФ стала новым президентом Федерации триатлона России

Фото: ksenia_shoigu/instagram.com

Российский фигурист, олимпийский чемпион Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин посмеялся над своим извечным противником Евгением Плющенко. На вопрос подписчицы о самом любимом прыжке в фигурном катании Ягудин разместил кадр с падением Плющенко на той Олимпиаде.

Если бы не эта неудача, Евгений имел бы шансы выиграть золото в Солт-Лейк-Сити. В итоге он стал вторым, уступив как раз Ягудину. Алексей признался, что не общается с Плющенко, также...