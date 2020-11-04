Дисквалифицированный прыгун в воду Захаров возобновит карьеру

https://static.news.ru/photo/64c531fe-1eb8-11eb-b72f-fa163e074e61_660.jpg Илья Захаров Фото: Ding Xu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обладатель золота Олимпиады-2012 в прыжках в воду Илья Захаров принял решение возобновить спортивную карьеру.

Прыгун уведомил о своём решении Российскую федерацию прыжков в воду, сообщил президент федерации Алексей Власенко.

Захаров написал официальное письмо, уведомив нас, что он возвращается в спорт. Цель — побороться за место в сборной и выступить на Олимпиаде. Я рад, что он вернётся. Захаров — великий спортсмен, хорошо, что он принял решение возобновить карьеру, — рассказал Власенко в беседе с РИА Новости.

В ноябре 2019 года Захарова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Его обвинили в том, что он трижды проигнорировал отправку результатов тестов на допинг в систему ADAMS. Спортсмен не стал оспаривать санкции, так как собирался завершать карьеру. Срок дисквалификации Захарова истекает в мае 2021 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, писал NEWS.ru. Его результаты с 24 января 2010 года и до окончания карьеры в 2014 году аннулированы. Кроме того, спортсмен должен будет вернуть все олимпийские награды: личную золотую медаль в масс-старте, бронзу в эстафете на Играх в Ванкувере и олимпийское золото Сочи в эстафете.