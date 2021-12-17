Чемпион мира по снукеру чуть не опоздал на матч из-за желания поесть в кафе

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан чуть было не опоздал на матч с Энди Хиксом в рамках 1/16 финала турнира в Ковентри. Как признался спортсмен Snooker.by, он появился на месте проведения соревнований за десять минут до встречи, причиной чего стало желание перекусить в кафе.

Я оказался на месте за 10 минут до матча. Неподалёку отсюда располагается магазин Marks & Spencer с кафе внутри, я не могу не побаловать себя сконами с топлёными сливками и чашкой чая, — признался спортсмен.

Встреча между О’Салливаном и Хиксом завершилась со счётом 4:1 в пользу шестикратного чемпиона мира.

О’Салливан считается одним из сильнейших профессиональных игроков в снукер и пул. На его счету шесть побед на чемпионатах мира, семь — на турнирах серии «Мастерс» и первенстве Великобритании. Помимо прочего, уроженец Уордсли является обладателем ордена Британской империи.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта в Эстерсунде. Гараничев показал 113-й результат в спринте, уступив 3 минуты 55,5 секунды победителю гонки — шведу Себастьяну Самуэльссону. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 10-м (+53,4 секунды).