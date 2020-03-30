Петр Тюшкевич Петр Тюшкевич Фото: petertyushkevich/instagram.com

Чемпион мира по кайтсёрфингу Пётр Тюшкевич победил коронавирус. Сейчас спортсмена из Санкт-Петербурга отпустили домой, где он сможет самостоятельно долечиться.

Вируса уже нет, — цитирует портал «Невские новости» слова спортсмена.

Мужчина пролежал в больнице 12 дней, и после компьютерной томографии выяснилось, что у него пневмония. В общей сложности его лечение длилось 20 дней.

Как писал NEWS.ru, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд вылечился от заболевания коронавирусом.

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