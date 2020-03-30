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У двукратной серебряной медалистки чемпионата России по биатлону Анастасии Халиуллиной обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв.

Тест у Анастасии, как нам сказали, дал положительный результат. В течение дня у нас будет полная картина. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, — приводит слова Драчёва РИА Новости....