Чемпион мира по кайтсёрфингу Пётр Тюшкевич победил коронавирус. Сейчас спортсмена из Санкт-Петербурга отпустили домой, где он сможет самостоятельно долечиться.
Вируса уже нет, —
цитируетпортал «Невские новости» слова спортсмена.
Мужчина пролежал в больнице 12 дней, и после компьютерной томографии выяснилось, что у него пневмония. В общей сложности его лечение длилось 20 дней.
Как писал NEWS.ru, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд вылечился от заболевания коронавирусом.
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