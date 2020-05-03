Бывший игрок сборной России может возглавить клуб НБА «Нью-Йорк»

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон может возглавить клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк», сообщает New York Post.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера клуба «Нью-Йорк» является Майк Миллер.

Хэммон является помощником главного тренера Грегга Поповича в команде НБА «Сан-Антонио», она стала первой в истории лиги на этом посту. В случае назначения Хэммон может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.

Во время игровой карьеры Хэммон выступала за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарта энд К» (Видное). В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство и выступала за национальную сборную. В составе российской команды она также является серебряным призёром чемпионата Европы 2009 года.