Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/4695c964-4c35-11eb-ab14-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжный гонщик Александр Большунов принёс стране первую медаль на престижной многодневке «Тур де Ски».

Спортсмен завоевал серебро в спринте на первом этапе соревнований. Россияне Глеб Ретивых и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Первым пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, второе место у француза Ришара Жува.

В четвертьфинал мужского спринта свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» попали семь спортсменов из России: Александр Большунов (2-е время), Артём Мальцев (3), Андрей Мельниченко (6), Александр Терентьев (8), Евгений Белов (11), Глеб Ретивых (13) и Иван Якимушкин (23). Илья Семиков, Денис Спицов и Алексей Червоткин не смогли квалифицироваться в следующую стадию.

Как передавал NEWS.ru, 20 декабря Большунов и Ретивых одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). На втором месте оказались представители Франции Ришар Жув и Люка Шанава. Третье место досталось спортсменам из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Многодневка проходит с 1 по 10 января в швейцарском Валь-Мюстаире, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.