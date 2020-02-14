https://static.news.ru/photo/bc7e6e0a-4fd4-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова будут оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у спортсменов есть 21 день на то, чтобы оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU), и они воспользуются этим правом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.