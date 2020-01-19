https://static.news.ru/photo/5079116e-3ab3-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Победительница преодолела дистанцию 10 км за 34 минуты 8,7 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла Паулина Фиалкова из Словакии (+46,3; 2), третьей финишировала шведка Ханна Эберг (+55,1:2).

Россиянка Лариса Куклина заняла 19-е место (+2.04,5; 2). Ирина Старых, стартовавшая последней, стала 27-й (+2.30,2; 2), Кристина Резцова — 34-й (+2.49,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й (+3.42,5; 5).

Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на 11-м месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.