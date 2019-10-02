https://static.news.ru/photo/46697a82-e52d-11e9-82dc-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Самуэльссон Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон снова раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявив, что его не устраивает политика агентства по отношению к российским спортсменам, особенно после того, как появилась информация о новых возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Это не вызывает сомнений. Доказательств слишком много, — говорится в открытом письме спортсмена, которое публикует сайт Idrettspolitikk .

Как заявил спортсмен, вместо того чтобы сохранять спорт чистым, WADA «дало пощёчину своим собственным правилам и позволило России отделаться слишком легко». По словам биатлониста, сейчас появляются новые данные о манипуляциях с допинг-пробами в Московской лаборатории «и обратного пути нет — российский спорт должен быть очищен». Он добавил, что Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) «должно быть немедленно дисквалифицировано».

Я просто не могу понять, почему российские спортсмены продолжают принимать участие в международных турнирах, — сказал он.

21-летний швед — победитель Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году в эстафете. На Играх он также выиграл серебро в гонке преследования. Самуэльссон не раз высказывался против участия в стартах подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов биатлонистов из России. Он призывал отстранить РУСАДА.

В феврале 2019 года в интервью News.ru швед назвал Россию другом.