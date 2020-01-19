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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов объяснил, что помешало ему побороться за награды в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

У меня сегодня не прошло два габарита, а так в целом была уверенная стрельба, просто чуть-чуть не хватило. Со стрельбой на ноль мог рассчитывать на призовое место, но это биатлон....