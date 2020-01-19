Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём физическом состоянии во время гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Ощущения были хорошие, сохранялся прокат, и я старался держаться за лидерами. Но сегодня не справился со стрельбой. Я думал, что с каждым кругом прибавлял и улучшал свои позиции, отыгрывая секунды. Постепенно приходит форма. Надо работать и дальше, чем её сохранить. В каждой гонке мы выкладываемся на сто процентов, но в какие-то моменты не получается. Главное исправлять ошибки, — сказал Латыпов журналистам.
Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2). Евгений Гараничев финишировал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев — 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов — 38-м (+3.16,6; 4), писал NEWS.ru.
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