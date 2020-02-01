Антон Бабиков Антон Бабиков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит чемпионат Европы и будет выступать на внутрироссийских соревнованиях.

Пока он будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. Сейчас он поедет в Кирово-Чепецк, где пройдут чемпионат и Кубок России, — цитирует личного тренера биатлониста Виктора Никитина ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и сингл-микст.

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