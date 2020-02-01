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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как национальная команда готовится к чемпионату мира. Турнир пройдёт в Италии с 13 по 23 февраля.

В женской команде только вчера приступили к тренировкам Кристина Резцова и Лариса Куклина. Они приболели после этапа в Поклюке, — цитирует Хованцева РИА Новости. Тренер также сообщил, что в мужской...