https://static.news.ru/photo/3d92c94c-44fd-11ea-8260-fa163e074e61_660.jpgАнтон Бабиков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит чемпионат Европы и будет выступать на внутрироссийских соревнованиях.
Пока он будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. Сейчас он поедет в Кирово-Чепецк, где пройдут чемпионат и Кубок России, — цитирует личного тренера биатлониста Виктора Никитина ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и сингл-микст.