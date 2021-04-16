Без шансов: ученица Тутберидзе снова лучшая, сборная России — тоже

Это было неизбежно. Сборная России с огромные отрывом обыграла всех соперников на командном чемпионате мира в Японии и впервые принесла золотые медали в этом турнире. В заключительном соревновательном дне блистательно выступили наши фигуристки и спортивная пара. О триумфальном завершении сезона, рассказывает NEWS.ru.

Ещё после второго соревновательного дня, когда наши парни выжали максимум в самой слабой для России дисциплине, было понятно, что золото «командника» — дело времени. Спортивные пары, которые начинали заключительный соревновательный день, тоже ожидаемо не подкачали. Анастасия Мишина и Александр Галлямов продемонстрировали отличное катание (в произвольном номере даже удалось избежать ошибок) и принесли сборной максимальное количество баллов по сумме двух программ — 24.

Последнее слово оставалось за женщинами. Ввиду того, что соревновательная интрига в женском турнире была убита ещё до старта «командника», российский зритель решил взглянуть на состязание в Осаке с позиции очередного противостояния между Щербаковой и Туктамышевой. Перед произвольными программами эксперты оценивали удастся ли ученице Алексея Мишина, которая в этом сезоне набрала хороший ход, наконец одолеть Щербакову. Определённую интригу в эту сюжетную линию внесли короткие программы, когда Туктамышева лишь на несколько сотых отстала от ученицы Тутберидзе. Впрочем, зря мы мысленно заранее забронировали два первых места в произвольной программе. Организаторы турнира решили внести небольшое разнообразие в итоговый результат. Но обо всём по порядку.

Кихира не конкурент

В сильнейшей разминке женской одиночки главными соперницами наших девочек были японки. Первой же на лёд вышла Рика Кихира. Уже несколько сезонов журналисты и эксперты главным конкурентом России в женских соревнованиях называют именно эту японку. Но результаты нынешнего соревновательного года говорят, что номер один Японии не дотягивает до российских фигуристок.

Памятуя о заваленном тройном акселе в короткой программе, Рика решила отказаться от элементов ультра-си в произвольной (владеет тройным акселем и четверым сальховым). Но даже упрощённая программа не позволила фигуристке выдать максимум: было падение на двойном тулупе в каскаде и повтор тройного сальхова (один и тот же прыжок не должен повторяться в программе больше двух раз). Как итог, японка уступила даже американке Брэди Теннелл. 132,39 балла за произвольную программу — пока Кихира нам не конкурент.

Зато у другой японки, Каори Сакамото, получился очень хороший прокат. Всеми уже любимая «Матрица» от Сакамото всегда производит хорошее впечатление как на публику, так и на судей. Однако когда эту программу исполняют чисто она ещё больше завораживает. В сегодняшнем прокате Каори были мелкие шероховатости — например, было выявленное неясное ребро на лутце и недокрут в четверть оборота на сальхове. Впрочем, даже эти мелкие ошибочки не помешали ей побить личный рекорд. 150,29 — достойный результат.

Hiro Komae/ТАСС

Лизу снова обделили

Лиза выходила на лёд после Каори. Подопечная Мишина не стала вносить сильные изменения в произвольную программу — она как и в Стокгольме исполнила два тройных акселя — один в каскаде. Были, конечно, небольшие шероховатости в программе — первый каскад сделала через тройку. Но это совсем мелочи. Номер смотрелся очень цельным и сама фигуристка катала со всей душой. Правда, судьи стараний Лизы не заметили и поставили ей довольно низкие 146,23.

Члены жюри никогда особо высокими оценками (особенно в компонентах) Туктамышеву не баловали, но на этот раз, скорее всего, сказалось то обстоятельство, что страной-организатором турнира является Япония. Своей фигуристке все шероховатости простить было проще.

Такого же мнения придерживается олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она считает, что Лиза могла быть второй.

Если бы этот турнир проходил не в Японии, она (Ткутамышева. — NEWS.ru) была бы второй, а не третьей. Я бы не стала говорить, что японку подтянули судьи. Я очень люблю фигуристку Сакамото, и она сегодня была очень хороша, но Лиза выступила феноменально, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru

Непобедимая

Анна Щербакова в произвольной программе снова не была безупречной. Она исполнила только один четверной, но и он был отминусован — степ-аут. Но в остальном — не придраться. Прыжки, хореоэлементы, компоненты — всё на высочайшем уровне. 160,58 принесли ученице Тутберидзе уверенную победу. «Командник» в Японии стал пятым турниром в этом сезоне, который выиграла Щербакова. Аня в этом сезоне непобедима! Как и вся наша сборная. В этом соревновательном году мы — лучшие в мире. Вот бы удачная серия продолжилась и в олимпийском сезоне.