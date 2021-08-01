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Белорусская легкоатлетка не села на рейс, которым её хотели вывезти в Минск

17:19, 01 августа 2021
Белорусская легкоатлетка не села на рейс, которым её хотели вывезти в Минск Фото: wikimedia.org
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются насильно вывезти с Олимпиады в Токио за критику чиновников, не села в самолёт. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

Рейс Токио-Стамбул, на котором должны были депортировать Кристину Тимановскую, вылетел из аэропорта Ханеда. Спортсменка не прошла на него регистрацию.

Сейчас легкоатлетка находится под защитой токийской полиции, скоро она сможет проконсультироваться с представителями МИД Японии.

Ранее Тимановская записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники облажались.

В НОК Белоруссии объяснили решение депортировать спортсменку заключением врачей и эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки, но она назвала это ложью.

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