Другие

Баскетболисты отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

11:20, 08 июня 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс заявил, что некоторые баскетболисты не хотят возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США.

Барнс рассказал, что вместе с известным американским рэпером Снуп Доггом слышал от многих игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации.

В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из «Лейкерс» и «Клипперс». Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон, — сказал Барнс в интервью журналисту Джосайе Джонсону.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство НБА планирует возобновить чемпионат 31 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Происшествие стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка Нацгвардию.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях