Баскетболисты отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

https://static.news.ru/photo/def6c9f8-a963-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс заявил, что некоторые баскетболисты не хотят возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США.

Барнс рассказал, что вместе с известным американским рэпером Снуп Доггом слышал от многих игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации.

В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из «Лейкерс» и «Клипперс». Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон, — сказал Барнс в интервью журналисту Джосайе Джонсону.

I chopped it up with Matt Barnes and he said heâs spoken to players and some wanted the season cancelled to focus on addressing the injustices in the Black community.



Full interview tomorrow on @DunkBait https://t.co/KxJEO0vlB0 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) June 7, 2020

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство НБА планирует возобновить чемпионат 31 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Происшествие стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка Нацгвардию.