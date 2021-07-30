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Антонов назвал голословными допинговые обвинения в адрес олимпийцев РФ

07:44, 31 июля 2021
Антонов назвал голословными допинговые обвинения в адрес олимпийцев РФ Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вызывают недоумение голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио. Его мнение дипмиссия РФ опубликовала на своей странице в Facebook.

Дипломат отметил, что появление подобных обвинений связано со стремлением избавиться от конкуренции на Играх.

По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что «проигрывать надо с достоинством».

Ранее стало известно, что США должны сыграть важную роль в решении проблемы допинга и активизировать борьбу с запрещёнными препаратами в своих студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не придерживаются международных антидопинговых стандартов, заявил Анатолий Антонов.

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