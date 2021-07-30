Антонов назвал голословными допинговые обвинения в адрес олимпийцев РФ

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Американская гимнастка Симона Байлз отказавшаяся выступать в личных видах олимпийской программы на Играх в Токио объяснила своё решение стрессом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Я словно чувствуют окаменение и не могу синхронизировать тело с разумом. Раньше я уже испытывала это чувство. Вероятно, это вызвано стрессом, но я не уверена. Это проявляться в том, что...