Американский журналист назвал неприятным занятый пьедестал ЧМ россиянками

https://static.news.ru/photo/ec2f194c-914b-11eb-ad00-96000091f725_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский журналист Филипп Херш посчитал неприятным итоговый результат чемпионата мира по фигурному катанию, в частности занятый российскими одиночницами пьедестал почёта.

Это не очень приятно, но Россия присоединилась к США образца чемпионата мира 1991 года, заняв весь пьедестал в соревнованиях женщин, — написал Херш в материале для NBC.

Золотую медаль в Стокгольме (Швеция) досталась Анне Щербаковой, ученице группы Этери Тутберидзе. Второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева из школы Алексея Мишина. Тройку лидеров замкнула Александра Трусова, перешедшая работать к Евгению Плющенко. В истории фигурного катания подобное случается во второй раз в истории. В 1991 году тройку призёров составили американки Кристи Ямагучи, Тоня Хардинг и Нэнси Керриган.

Ранее тренер в парном катании Тамара Москвина предложила чемпионке мира — 2021, фигуристке в одиночном катании Анне Щербаковой попробовать свои силы в парах. По её словам, в парах интереснее, партнёр всегда «берёт на руки, поднимает в воздух, бросает, носит», писал NEWS.ru.