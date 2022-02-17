Американский комментатор: слава богу, что Валиевой не будет на подиуме

Американский комментатор Джонни Вейр в эфире NBC порадовался тому, что российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в допинге, заняла четвёртое место и не попала на пьедестал на Олимпийских играх в Пекине. В то же время он отметил, что юную спортсменку уничтожили.

Мы увидели уничтожение юной девушки. Я не могу представить, каково это — пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что её и близко не должно было быть на Олимпиаде. Слава богу, что её не будет на подиуме! — сказал Вейр.

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на зимних ОИ в Пекине. Она подчеркнула, что Валиеву, занявшую в итоге четвёртое место, «убивали, убивали и убили».