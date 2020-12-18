Акимова прокомментировала первую гонку в Кубке мира после перерыва

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Норвежские биатлонистки заняли все места на пьедестале четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене в спринтерской гонке. Победу с одним промахом одержала Тирилль Экхофф с результатом 19.38,0.

Второй результат показала с чистой стрельбой и отставанием в 7,6 секунды её соотечественница Ингрид Тандревольд. Замкнула тройку лучших лидер общего зачёта Кубка мира Марте Улсбу-Рёйселлан (1 промах, +24,6). Лучшей из...