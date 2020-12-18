Акимова прокомментировала первую гонку в Кубке мира после перерыва

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свой первый старт на Кубке мира после декретного отпуска.
Учитывая, что у меня был большой перерыв, присутствовало небольшое волнение, но я настраивалась на гонку и старалась показать то, на что готова. С девочками мы давно не виделись, хорошо с ними пообщались, обсудили все рабочие моменты. Ставила задачу стабильно выступить на этих стартах и отработать хорошо и справиться со стрельбой и ходом, — рассказала Акимова NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, норвежские биатлонистки заняли все места на пьедестале четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене в спринтерской гонке. Победу с одним промахом одержала Тирилль Экхофф с результатом 19 минут 38 секунд . Татьяна Акимова заняла 33-е место с двумя кругами штрафа.