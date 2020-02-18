Аделина Сотникова Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после операции удовлетворительное, заявила агент спортсменки Мария Шашина.

Аделина перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно, — написала представитель фигуристки в Instagram.

О причинах операции не сообщается, но по данным СМИ, речь идет о плановом хирургическом вмешательстве в связи с остеохондрозом.

Ранее сама спортсменка заявила, что операция прошла успешно, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях