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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в одиночном разряде заявила, что операция прошла успешно.

Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Впереди ещё реабилитация, — написала спортсменка в Instagram. Говоря о причинах, по которым она попала на операционный...