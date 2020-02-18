Состояние олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после операции удовлетворительное, заявила агент спортсменки Мария Шашина.
Аделина перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно, — написала представитель фигуристки в Instagram.
О причинах операции не сообщается, но по данным СМИ, речь идет о плановом хирургическом вмешательстве в связи с остеохондрозом.
Ранее сама спортсменка заявила, что операция прошла успешно, писал NEWS.ru.
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