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Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией

Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com

оружие [ версия для печати ]
Полицейские помогут обеспечить воинскую дисциплину

Российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии усилили вновь созданным подразделением войсковой военной полиции. Сменные патрули полицейских уже несут службу на базе. Их задача — обеспечение воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части, на полевых выходах и сборах.

Военные после прохождения обучения в центре военной полиции получили сертификат, дающий им право на применение спецсредств и оружия. В скором времени они получат новейшую военную экипировку «Колпак» и «Черепаха», спецсредства, а также современные бронеавтомобили «Тигр».


#минобороны #полиция #армия
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