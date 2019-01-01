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Жителей не пускают домой из-за угрозы новых обрушений

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общество [ версия для печати ]

Сейчас непонятно, когда жильцы подъездов, смежных с обрушившимся, смогут забрать вещи из дома. На данный момент это небезопасно, сказал пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Ранее планировалось 1 января пустить людей в свои квартиры, чтобы они смогли забрать нужные вещи, передаёт ТАСС. Однако в здание их не допустили, так как была зафиксирована возможность обрушения конструкций.

Ранее News.ru писал, что четыре человека, потерявшие документы во время частичного обрушения магнитогорского дома, уже получили новые паспорта. Сейчас в миграционной службе идёт работа над оформлением пятого удостоверения личности.


#магнитогорск #обрушение
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