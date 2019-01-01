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Четверо пострадавших в Магнитогорске получили паспорта

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общество [ версия для печати ]

Четыре человека, потерявшие документы во время частичного обрушения магнитогорского дома, уже получили новые паспорта. Сейчас в миграционной службе идёт работа над оформлением пятого удостоверения личности.

Подразделение миграционной службы работает в режиме реального времени, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД.

Пресс-служба регионального губернатора ранее сообщала, что новые паспорта будут выданы пострадавшим в течение трёх часов после их обращения в паспортный стол. Государственную пошлину им оплачивать не придётся.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.


#ПАСПОРТ #магнитогорск #обрушение
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