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СК поручил оценить качество расследованных уголовных дел

Александр Бастрыкин Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Бастрыкин

общество [ версия для печати ]

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделениям ведомства проанализировать качество расследованных уголовных дел в Москве, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Центральный аппарат Следственного комитета проведёт масштабную проверку. Цель данной работы — объективно оценить качество предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей и других сотрудников контролирующих подразделений ведомств.

«Если будут выявлены нарушения, то в отношении должностных лиц будут приняты меры дисциплинарного характера», — говорится в официальном сообщении Петренко.

После проверки планируется сформировать предложения, которые повысят качество предварительного следствия.

Ранее News.ru писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой.


#ск #россия #БАСТРЫКИН #уголовноедело
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