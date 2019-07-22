https://static.news.ru/photo/1530fc68-ac72-11e9-8ce1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chdk35/vk.com

Продажа билетов на поезда, курсирующие по участку Кожва — Сосногорск, приостановлены из-за ЧП в Коми. Там на станции «Керки» сошли с рельс вагоны с углём.

Ряд пассажирских поездов проследует только от и до Сосногорска. На них можно купить билеты. Кроме того, отменены пригородные поезда № 6721 Ираель — Сосногорск и № 6722 Сосногорск — Ираель.

В пресс-релизе РЖД также отмечается, что пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов. Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.

Инцидент произошёл 22 июля. В 3 часа ночи с рельсов сошли 23 грузовых вагона. Люди не пострадали. Региональный СКР начал проводить проверку по факту случившегося.

Ранее News.ru писал о ЧП на железной дороге на Ямале. Состав из 47 вагонов, 13 из которых с углём, сошёл с рельсов а перегоне Собь-Харп (Приуральский район). Инцидент привёл к задержке пассажирских составов Лабытанги — Москва, который был вынужден отправиться обратно в пункт отправления, и Москва — Лабытанги.