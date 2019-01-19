Празднование Крещения в России прошло без инцидентов

https://news.ru/storage/news/c34282ffcebad57931980c6bc2b31e49/b6b0cd78-83c8-4fc6-9d4c-ef4255c35d35_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка во время празднования Крещения допущено не было, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В общей сложности на территории России прошло порядка 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.

Общественный порядок в ходе богослужений и массовых купаний обеспечивали свыше 41 тыс. полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, дружинники и сотрудники частных охранных предприятий, сообщается на сайте министерства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ритуал купания в проруби не является основным в праздновании Крещения. По его словам, без исповеди и причащения это всего лишь окунание, в котором отсутствует духовный смысл.