Милонов назвал бездуховным купание в проруби без причастия

https://news.ru/storage/news/dfba187fc6bca86f807c2f46801519ca/2904d8f7-1d6a-4327-b127-de3786a38a03_850.jpg Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что купанию в проруби на Крещение должны предшествовать исповедь и причастие. Без них в этом ритуале нет духовного смысла.

«Священнослужители говорят, что главное в Крещении — это богослужение и исповедь, а без исповеди, без литургии, без причащения просто окунание — это просто окунание», — цитирует парламентария АГН «Москва».

Он посетовал на то, что большинство россиян должным образом религиозную традицию не соблюдают и идут окунаться в прорубь после распития алкоголя «для согреву».

«Это как блины на Масленицу: гастрономическое — да, но духовного ничего нет в этом», — добавил политик.

Ранее московские спасатели предупредили об опасности купания в проруби после употребления алкогольных напитков. Они пояснили, что спиртное нарушает естественную терморегуляцию организма, что чревато негативными последствиями. Медики, в свою очередь, порекомендовали не принимать пищу за несколько часов до окунания.