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Милонов назвал бездуховным купание в проруби без причастия

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что купанию в проруби на Крещение должны предшествовать исповедь и причастие. Без них в этом ритуале нет духовного смысла.

«Священнослужители говорят, что главное в Крещении — это богослужение и исповедь, а без исповеди, без литургии, без причащения просто окунание — это просто окунание», — цитирует парламентария АГН «Москва».

Он посетовал на то, что большинство россиян должным образом религиозную традицию не соблюдают и идут окунаться в прорубь после распития алкоголя «для согреву».

«Это как блины на Масленицу: гастрономическое — да, но духовного ничего нет в этом», — добавил политик.

Ранее московские спасатели предупредили об опасности купания в проруби после употребления алкогольных напитков. Они пояснили, что спиртное нарушает естественную терморегуляцию организма, что чревато негативными последствиями. Медики, в свою очередь, порекомендовали не принимать пищу за несколько часов до окунания.


#общество #религия #милонов #крещение
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