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На сытый желудок: спасатели напомнили о купаниях в проруби

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний, порекомендовали россиянам работники московских спасательных служб. Помимо этого, перед погружением желательно сделать лёгкую разминку.

«Категорически запрещается употребление алкоголя, потому что алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, могут быть всяческие последствия», — цитирует АГН «Москва» начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергея Ежова.

Он отметил, что неподготовленным людям больше одной минуты в воде находиться нельзя.

Вместе с тем, не со всеми рекомендациями согласны врачи. Ранее News.ru составил памятку для тех, кто собирается окунуться на Крещение. Некоторые медики не рекомендуют принимать пищу в течение 2−3 часов перед купанием.


#православие #традиции #крещение #купания
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